2018-12-08T09:47:35+03:00
В мире

В сети появилось видео с места давки в итальянском клубе

В результате ЧП погибли шесть человек, в том числе женщина, сопровождавшая на концерте свою дочь [видео]
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
В сети появилось видео с места давки в итальянском клубеВ сети появилось видео с места давки в итальянском клубеФото: кадр с видео
Изменить размер текста:

В сети появилось видео с места давки, произошедшей в ночь на субботу, 8 декабря, в ночном клубе Lanterna azzurra, который находится в итальянском городе Коринальдо в провинции Анкона. На опубликованных кадрах видно, как на месте трагедии работают экстренные службы.

Давка в ночном клубе в Италии.

Стоит отметить, что пятеро погибших в результате ЧП оказались несовершеннолетними. Речь идет о трех девушках и двух молодых людях. Кроме того, жертвой давки, возникшей во время выступления рэпера Сфера Эббаста, стала женщина, сопровождавшая на концерте дочь, пишет газета Corriere della Sera.

Что касается пострадавших, что состояние 12 из них в настоящее время оценивается как крайне тяжелое. По словам медиков, есть угроза для жизни.

Предположительно, паника началась из-за того, что кто-то распылил в ночном заведении перцовый аэрозоль. В тот момент в помещении находились около тысячи человек. По словам очевидцев, запасной выход из клуба был заблокирован.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, ЧП в итальянском ночном клубе случилось около 01:00 по местному времени (03:00 мск).

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Илон Маск объяснил свое «необычное» поведение
Рыбак с Маршалловых островов выловил партию кокаина на $4 млн
Канадские ВМС за год перехватили у берегов Латинской Америки более 17 тонн кокаина
Апелляционный суд в США оставил в силе запрет на исполнение указа Трампа
В Канаде отложили слушания по делу финдиректора Huawei
Кабинет Мэй призвал ее уйти в отставку
Захарова оценила принятие ОБСЕ документа по безопасности журналистов
В Южной Корее сошел с рельсов скоростной пассажирский поезд
В давке в итальянском ночном клубе погибли шесть человек
Порошенко сфотографировался с солдатом, носящим эмблему дивизии СС
Трамп и Тиллерсон обменялись критическими замечаниями в адрес друг друга
В Росрыболовстве заявили о резком падении цен на красную икру
Погода в Москве на 8 декабря 2018 года: температура воздуха опустится до -6 градусов