СЕГОДНЯ 09:47 2018-12-08T09:47:35+03:00

В сети появилось видео с места давки в итальянском клубе Фото: кадр с видео

В результате ЧП погибли шесть человек, в том числе женщина, сопровождавшая на концерте свою дочь [видео]

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В сети появилось видео с места давки, произошедшей в ночь на субботу, 8 декабря, в ночном клубе Lanterna azzurra, который находится в итальянском городе Коринальдо в провинции Анкона. На опубликованных кадрах видно, как на месте трагедии работают экстренные службы.

Давка в ночном клубе в Италии.

Стоит отметить, что пятеро погибших в результате ЧП оказались несовершеннолетними. Речь идет о трех девушках и двух молодых людях. Кроме того, жертвой давки, возникшей во время выступления рэпера Сфера Эббаста, стала женщина, сопровождавшая на концерте дочь, пишет газета Corriere della Sera.

Что касается пострадавших, что состояние 12 из них в настоящее время оценивается как крайне тяжелое. По словам медиков, есть угроза для жизни.

Предположительно, паника началась из-за того, что кто-то распылил в ночном заведении перцовый аэрозоль. В тот момент в помещении находились около тысячи человек. По словам очевидцев, запасной выход из клуба был заблокирован.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, ЧП в итальянском ночном клубе случилось около 01:00 по местному времени (03:00 мск).