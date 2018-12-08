2018-12-08T11:30:39+03:00
В мире

Перед протестами «желтых жилетов» в Париже задержали 300 человек

На 8 декабря активисты запланировали новые манифестации
Дарья ИВАШКИНА
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Перед протестами «желтых жилетов» в Париже задержали 300 человекПеред протестами «желтых жилетов» в Париже задержали 300 человекФото: REUTERS
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На субботу, 8 декабря, «желтые жилеты» запланировали новые акции протеста во Франции. Однако, как стало известно, еще до начала манифестаций в Париже задержали около 300 человек, 32 из которых уже заключили под стражу.

Стоит отметить, что местные власти ожидают, что в эту субботу обстановка в стране будет особенно напряженной, сообщает радиостанция France Info. Так, ранее на этой неделе в социальных сетях начали появляться призывы «взять Елисейский дворец».

В связи с этим в Париже впервые за 13 лет развернули бронемашины французской жандармерии, которые снабжены бульдозерным ножом для разрушения баррикад и на которых установлены специальные устройства для кругового распыления слезоточивого газа.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, акции « желтых жилетов» - граждан, выступающих, в частности, против повышения цен на бензин, - начались во Франции еще 17 ноября. Причем эти акции с самого начала сопровождаются массовыми беспорядками и столкновениями демонстрантов с полицией. По последним данным, в ходе протестов погибли четыре человека, и еще сотни пострадали.

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