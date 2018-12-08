В Париже студенты встали на колени в знак протеста против действий полиции

СЕГОДНЯ 14:06 2018-12-08T14:30:16+03:00

Несколько сотен студентов устроили акцию протеста на площади Республики в Париже Фото: скриншот с видео

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В минувшую пятницу, 7 декабря, в Париже прошла еще одна протестная акция. В этот раз ее участниками выступили студенты, которые собрались на площади Республики, чтобы выступить против действий полиции.

Речь идет о том, как правоохранители вели себя во время недавних задержаний на территории учебных заведений. Так, например, они заставляли всех студентов вставать на колени. Именно этот жест молодые люди и решили использовать для своей протестной акции. Местные СМИ сообщают, что сотни учащихся вышли на улицы и встали на колени, подняв руки за голову.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/681355" frameborder="0"></iframe> Демонстранты на площади в Париже встали на колени в знак протеста против действий полиции.

Между тем, в эту субботу, 8 декабря, в Париже вновь развернулась масштабная протестная акция. Правоохранители начали задерживать людей еще до ее начала и, по последним данных, число таких граждан составляет уже более 480 человек, многие из которых оказались под стражей.

Напомним, что французы на протяжении уже нескольких недель протестуют против повышения цен на бензин и увеличения пошлин. Власти согласились заморозить стоимость топлива на полгода, однако демонстрантов не устроило такое решение.

Сайт kp.ru писал о том, что в рамках предотвращения беспорядков жандармерия стянула в столицу бронетехнику, а также специальные устройства для распыления слезоточивого газа.