Путин и Нетаньяху обсудили ситуацию в Сирии и Ливане

СЕГОДНЯ 14:12 2018-12-08T14:37:56+03:00

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Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. В ходе беседы двух политиков были затронуты ситуации в Ливане и Сирии, а также подчеркнута необходимость совершенствования взаимодействия между странами по военной линии.

Стоит отметить, что разговор состоялся по инициативе израильской стороны.

"Биньямин Нетаньяху проинформировал о деталях проводимой израильскими вооруженными силами операции вдоль линии, разделяющей Израиль и Ливан. С российской стороны отмечена важность обеспечения стабильности в этом районе", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

В ходе разговора политики также подчеркнули важность предстоящего контакта между экспертами министерств обороны двух стран в рамках совместной рабочей группы по Сирии. Кроме того, ответственным лицам было поручено проработать очередную личную встречу лидеров государств.

Сайт kp.ru писал о том, что Путин и Нетаньяху уже встречались в прошлом месяце. Президент РФ и премьер Израиля успели пообщаться в Париже на полях мероприятий, приуроченных к 100-летию окончания Первой мировой войны.