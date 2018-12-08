Путин и Нетаньяху обсудили ситуацию в Сирии и Ливане
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. В ходе беседы двух политиков были затронуты ситуации в Ливане и Сирии, а также подчеркнута необходимость совершенствования взаимодействия между странами по военной линии.
Стоит отметить, что разговор состоялся по инициативе израильской стороны.
"Биньямин Нетаньяху проинформировал о деталях проводимой израильскими вооруженными силами операции вдоль линии, разделяющей Израиль и Ливан. С российской стороны отмечена важность обеспечения стабильности в этом районе", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.
В ходе разговора политики также подчеркнули важность предстоящего контакта между экспертами министерств обороны двух стран в рамках совместной рабочей группы по Сирии. Кроме того, ответственным лицам было поручено проработать очередную личную встречу лидеров государств.
Сайт kp.ru писал о том, что Путин и Нетаньяху уже встречались в прошлом месяце. Президент РФ и премьер Израиля успели пообщаться в Париже на полях мероприятий, приуроченных к 100-летию окончания Первой мировой войны.