Президент Болгарии призвал ЕС не становиться заложником амбиций Украины
Президент Болгарии Румен Радев раскритиковал Украину за ее внутриполитические амбиции и призвал Европейский союз не становиться их заложником. Таким образом глава государства прокомментировал инцидент в Керченском проливе, когда корабли ВМС незалежной нарушили границу России.
По его мнению, сейчас необходимо приложить усилия к поиску решения сложившийся проблемы, особенно учитывая тот факт, что в данной ситуации было задействовано "более двух сторон".
"Никто не заинтересован в милитаризации Черного моря, а такое, видимо, происходит", - сказал Радев в эфире Болгарского национального телевидения.
Напомним, что днем 25 ноября пять кораблей ВМС Украины, включая рейдовый буксир и катера, направились из Черного и Азовского морей в сторону Керченского пролива и нарушили российскую границу.
Сайт kp.ru писал о том, что ранее в ФСБ РФ дали комментарий по данному инциденту и рассказали о других провокациях со стороны киевских властей.
Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»