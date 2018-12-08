Президент Болгарии призвал ЕС не становиться заложником амбиций Украины

СЕГОДНЯ 14:19 2018-12-08T14:48:38+03:00

По мнению Румена Радева, в инциденте в Керченском проливе было задействовано "более двух сторон"

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Президент Болгарии Румен Радев раскритиковал Украину за ее внутриполитические амбиции и призвал Европейский союз не становиться их заложником. Таким образом глава государства прокомментировал инцидент в Керченском проливе, когда корабли ВМС незалежной нарушили границу России.

По его мнению, сейчас необходимо приложить усилия к поиску решения сложившийся проблемы, особенно учитывая тот факт, что в данной ситуации было задействовано "более двух сторон".

"Никто не заинтересован в милитаризации Черного моря, а такое, видимо, происходит", - сказал Радев в эфире Болгарского национального телевидения.

Напомним, что днем 25 ноября пять кораблей ВМС Украины, включая рейдовый буксир и катера, направились из Черного и Азовского морей в сторону Керченского пролива и нарушили российскую границу.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее в ФСБ РФ дали комментарий по данному инциденту и рассказали о других провокациях со стороны киевских властей.