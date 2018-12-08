В Верховной раде предложили проверять кандидатов в президенты Украины у психиатра и нарколога

СЕГОДНЯ 15:18 2018-12-08T15:18:41+03:00

С такой законодательной инициативой выступили депутаты из Радикальной партии Олега Ляшко

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В субботу, 8 декабря, стало известно, что депутаты от украинской Радикальной партии и лидер этой политической организации Олег Ляшко подготовили законопроект, предлагающий обязать всех кандидатов в президенты незалежной проходить психиатрический и наркологический осмотр.

Причем авторы этого документа уже внесли его на рассмотрение Верховной рады. Как сообщается на сайте украинского парламента, соответствующий проект закона был зарегистрирован в минувшую пятницу, 7 декабря.

Стоит отметить, что данная инициатива предполагает внесение изменений в закон «О выборах президента Украины».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, граждане незалежной будут выбирать нового лидера своей страны 31 марта 2019 года. Причем на днях появилась информация, что правительство Канады выделит 24 миллиона долларов на проведение президентских выборов на Украине.