Американский корабль Dragon пристыковался к МКС со второй попытки

СЕГОДНЯ 16:16 2018-12-08T16:16:51+03:00

В первый раз у аппарата не получилось соединиться со станцией из-за проблем со связью

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В эту субботу, 8 декабря, американский корабль Dragon успешно пристыковался к Международной космической станции. Соединение было осуществлено лишь со второй попытки, поскольку у специалистов возникли некоторые проблемы со спутниковой связью, и доставку груза пришлось ненадолго отложить.

Стоит отметить, что ракета-носитель Falcon 9 с кораблем Dragon стартовала по направлению к МКС еще 5 декабря. В субботу после первой неудачной попытки манипулятор все же осуществил захват аппарата и приступил к операции по его стыковке с модулем Harmony.

Между тем, на корабле находится более 2,5 тонн груза, в том числе продовольствие и материалы для научных экспериментов, включая жидкий метан и модули для операций по дозаправке.

На сайте компании SpaceX отмечается, что с помощью этих предметов, на орбите впервые будет проведен опыт по перекачке топлива в бак модуля.

Сайт kp.ru писал о том, что в мае 2018 года американский инженер Илон Маск представил пилотируемую версию космического корабля Crew Dragon, с помощью которой планируется доставлять экипажи на МКС.