Порошенко 10 декабря подпишет закон о непродлении Договора о дружбе с РФ

СЕГОДНЯ 16:31 2018-12-08T16:48:10+03:00

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Президент незалежной Петр Порошенко пообещал подписать закон о непродлении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной в понедельник, 10 декабря.

Согласно уведомлению, которое было отправлено украинским министерством иностранных дел в МИД РФ, соглашение прекратит функционировать 1 апреля 2019 года.

"Есть определенный символизм в прекращении наконец-то действия Договора о так называемой дружбе с Россией. <...> Это историческое событие", - цитирует ТАСС Порошенко.

Напомним, что ранее Верховная Рада большинством голосов приняла решение о разрыве Договора о дружбе с Россией, а спикер Андрей Парубий передал соответствующий документ на подписание президенту Украины.

Сайт kp.ru уже напоминал о том, что данное соглашение о сотрудничестве было заключено нашими странами еще в мае 1997 года и вступило в силу спустя несколько лет. Оно гарантировало гражданам обоих государств одинаковые права и свободы, а также защиту и безопасность.