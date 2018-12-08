Порошенко 10 декабря подпишет закон о непродлении Договора о дружбе с РФ
Президент незалежной Петр Порошенко пообещал подписать закон о непродлении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной в понедельник, 10 декабря.
Согласно уведомлению, которое было отправлено украинским министерством иностранных дел в МИД РФ, соглашение прекратит функционировать 1 апреля 2019 года.
"Есть определенный символизм в прекращении наконец-то действия Договора о так называемой дружбе с Россией. <...> Это историческое событие", - цитирует ТАСС Порошенко.
Напомним, что ранее Верховная Рада большинством голосов приняла решение о разрыве Договора о дружбе с Россией, а спикер Андрей Парубий передал соответствующий документ на подписание президенту Украины.
Сайт kp.ru уже напоминал о том, что данное соглашение о сотрудничестве было заключено нашими странами еще в мае 1997 года и вступило в силу спустя несколько лет. Оно гарантировало гражданам обоих государств одинаковые права и свободы, а также защиту и безопасность.
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