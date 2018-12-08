Путин: без четкой программы развития страны незачем приходить во власть

СЕГОДНЯ 16:54 2018-12-08T17:09:14+03:00

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Кандидатам, которые не имеют четкой программы развития страны, не стоит приходить во власть. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин во время выступления на заседании съезда "Единой России".

Он подчеркнул, что речь идет не только о высшем государственном посте, но и о других уровнях власти, в том числе о правительственном и муниципальном.

"Если нет четкого понимания, что и как нужно делать для развития страны, нечего приходить во власть. Нечего там делать! Институты власти не для того, чтобы те, кто туда добрался, посматривали по сторонам, поплевывали и получали удовольствие от пребывания в каких-то креслах", - заявил Путин.

При этом президент добавил, что лидерство заключается не в пустых обещаниях, а в принятии ответственных и нужных стране решений. При этом обязательно нужно общаться с гражданами, объяснять им, с какой целью были приняты те или иные меры, не допуская хамства и пренебрежения, передает корреспондент "КП" Дмитрий Смирнов.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее Путин уже призывал чиновников к четкому осознанию поставленных задач. Он напомнил, что именно от действий властей зависит благополучие людей и будущее России.