Полиция Парижа применила водометы против протестующих

СЕГОДНЯ 17:25 2018-12-08T17:25:21+03:00

Число задержанных в субботу участников акции увеличилось до 575 человек

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Полиция применила водометы в отношении протестующих, которые в эту субботу, 8 декабря, вновь вышли на улицы Парижа, чтобы высказать свою позицию по вопросу повышения стоимости бензина.

Инцидент произошел в районе авеню Морсо около Елисейских полей. Демонстранты начали закидывать правоохранителей бутылками и камнями, и в результате полицейские вынуждены были им ответить.