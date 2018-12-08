Полиция Парижа применила водометы против протестующих
Число задержанных в субботу участников акции увеличилось до 575 человек
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Полиция применила водометы в отношении протестующих, которые в эту субботу, 8 декабря, вновь вышли на улицы Парижа, чтобы высказать свою позицию по вопросу повышения стоимости бензина.
Инцидент произошел в районе авеню Морсо около Елисейских полей. Демонстранты начали закидывать правоохранителей бутылками и камнями, и в результате полицейские вынуждены были им ответить.
Митинги во Франции: более 500 задержанных.«Жёлтые жилеты» бросают в полицию Парижа камни и бутылки. Полиция отвечает резиновыми пулями и слезоточивым газом. Как во Франции проходят митинги против повышения цен на бензин - в нашем сюжете