2018-12-08T17:25:21+03:00
Происшествия

Полиция Парижа применила водометы против протестующих

Число задержанных в субботу участников акции увеличилось до 575 человек
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Полиция применила водометы в отношении протестующих, которые в эту субботу, 8 декабря, вновь вышли на улицы Парижа, чтобы высказать свою позицию по вопросу повышения стоимости бензина.

Инцидент произошел в районе авеню Морсо около Елисейских полей. Демонстранты начали закидывать правоохранителей бутылками и камнями, и в результате полицейские вынуждены были им ответить.

Митинги во Франции: более 500 задержанных.«Жёлтые жилеты» бросают в полицию Парижа камни и бутылки. Полиция отвечает резиновыми пулями и слезоточивым газом. Как во Франции проходят митинги против повышения цен на бензин - в нашем сюжете

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