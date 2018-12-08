Солсбери потратит $630 тысяч на восстановление имиджа после дела Скрипалей
Британские власти планируют вложить около 500 тысяч фунтов стерлингов (около 637 тысяч долларов) в восстановление имиджа города Солсбери после инцидента с отравлением экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Известно, что средства пойдут на проведение рекламной кампании. При этом местным властям понадобится еще около 4,7 млн долларов на капитальную реконструкцию достопримечательностей и инфраструктуры, передает DailyMail.
По данным издания, за последний год поток туристов, посещающих этот британский город, снизился примерно на 12%. Однако это не относится к приезжим из России.
Сайт kp.ru писал о том, что наши туристы в последнее время наоборот стали охотнее посещать Солсбери. Маршрут с заездом в этот город лидирует по популярности среди однодневных экскурсий из британской столицы.
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