2018-12-08T17:51:38+03:00
В мире

Солсбери потратит $630 тысяч на восстановление имиджа после дела Скрипалей

За последний год поток туристов, посещающих этот британский город, уменьшился на 12%
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Солсбери потратит £500 тыс. на улучшение имиджаСолсбери потратит £500 тыс. на улучшение имиджаФото: REUTERS
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Британские власти планируют вложить около 500 тысяч фунтов стерлингов (около 637 тысяч долларов) в восстановление имиджа города Солсбери после инцидента с отравлением экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Известно, что средства пойдут на проведение рекламной кампании. При этом местным властям понадобится еще около 4,7 млн долларов на капитальную реконструкцию достопримечательностей и инфраструктуры, передает DailyMail.

По данным издания, за последний год поток туристов, посещающих этот британский город, снизился примерно на 12%. Однако это не относится к приезжим из России.

Сайт kp.ru писал о том, что наши туристы в последнее время наоборот стали охотнее посещать Солсбери. Маршрут с заездом в этот город лидирует по популярности среди однодневных экскурсий из британской столицы.

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