2018-12-08T18:07:26+03:00
Политика

Путин призвал чиновников не хамить людям и не пренебрегать ими

Президент подчеркнул, что такое отношение "несправедливо" и вредит стране
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Президент России Владимир Путин заявил, что чиновники ни в коем случае не должны хамить людям и пренебрегать их мнением. Такое наставление глава государства направил членам партии "Единая Россия" в ходе пленарного съезда.

Он подчеркнул, что везде и всегда есть такие люди, которые ведут себя "неприлично" по отношению к гражданам, и за этим необходимо следить самым тщательным образом.

"Никогда не допускать никакого хамства, заносчивости, пренебрежения к людям на любом уровне - и на самом верхнем, и на самом нижнем, муниципальном, потому что это, во-первых, вредно для страны, это несправедливо в отношении людей, это просто опускает всю партию ниже плинтуса", - цитирует Путина корреспондент "КП" Дмитрий Смирнов.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее президент РФ также предостерег чиновников от дачи пустых обещаний и приходу к власти без четкой программы развития страны.

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