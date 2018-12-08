2018-12-08T18:36:57+03:00
Политика

Порошенко призвал закрыть порты США и Европы для российских судов

Украина готова координировать свои действия по данному вопросу с западными партнерами
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Украинский президент Петр ПорошенкоУкраинский президент Петр ПорошенкоФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Американские и европейские порты должны быть полностью закрыты для прохода российских судов. С таким призывом выступил президент Украины Петр Порошенко.

Он заявил, что Россия якобы препятствует свободному судоходству в Керченском проливе, и это негативно сказывается на экономическом положении незалежной.

"В этой ситуации российским судам должен быть запрещен вход в европейские и американские порты", - сказал Порошенко в интервью журналу Fox. Его слова приводятся на сайте президента Украины.

Глава государства подчеркнул, что Киев уже готов приступить к координации действий по данному вопросу со своими западными партнерами.

Сайт kp.ru писал о том, что накануне внутриполитические амбиции украинских властей были подвергнуты критике. Президент Болгарии Румен Радев призвал Европейский союз не становиться заложником такой позиции Киева и направить усилия на разрешение сложившейся ситуации.

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Не менее 30 человек пострадали в ходе протестов в Париже
Трамп остался доволен лозунгами протестующих во Франции
Матч Локомотив - Оренбург: гости выигрывают 1:0 после первого тайма матча ЧР
Путин позвонил неизлечимо больной девочке, чье желание исполнил
Путин призвал чиновников не хамить людям и не пренебрегать ими
Солсбери потратит $630 тысяч на восстановление имиджа после дела Скрипалей
Полиция Парижа применила водометы против протестующих
Прокуроры требуют приговорить экс-адвоката Трампа к тюремному сроку
Кудрин предложил оценивать экономику по показателю "счастье"
Путин: без четкой программы развития страны незачем приходить во власть
Матч Локомотив - Оренбург: Довбня будет в воротах гостей с первых минут
Советника Порошенко упрекнули за разговоры на русском языке
Порошенко 10 декабря подпишет закон о непродлении Договора о дружбе с РФ
Американский корабль Dragon пристыковался к МКС со второй попытки
Матч Локомотив - Оренбург: Федор Смолов остался в запасе москвичей
Кудрин оценил решение о сокращении нефти в рамках ОПЕК+
Сурков представит Россию на встрече советников лидеров «нормандской четверки»
В Верховной раде предложили проверять кандидатов в президенты Украины у психиатра и нарколога
Силуанов: налоговая нагрузка в России не будет повышаться еще шесть лет
Президент Болгарии призвал ЕС не становиться заложником амбиций Украины
Путин и Нетаньяху обсудили ситуацию в Сирии и Ливане
Володин передал Роухани слова приветствия от Путина
В Париже студенты встали на колени в знак протеста против действий полиции
Число задержанных на протестах в Париже превысило 480 человек
Названы самые «новогодние» города России и мира
В Париже полиция применила слезоточивый газ против «желтых жилетов»
У посольства РФ в Италии нет данных о пострадавших в давке россиянах