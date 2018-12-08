Порошенко призвал закрыть порты США и Европы для российских судов

СЕГОДНЯ 18:22 2018-12-08T18:36:57+03:00

Украина готова координировать свои действия по данному вопросу с западными партнерами

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Американские и европейские порты должны быть полностью закрыты для прохода российских судов. С таким призывом выступил президент Украины Петр Порошенко.

Он заявил, что Россия якобы препятствует свободному судоходству в Керченском проливе, и это негативно сказывается на экономическом положении незалежной.

"В этой ситуации российским судам должен быть запрещен вход в европейские и американские порты", - сказал Порошенко в интервью журналу Fox. Его слова приводятся на сайте президента Украины.

Глава государства подчеркнул, что Киев уже готов приступить к координации действий по данному вопросу со своими западными партнерами.

Сайт kp.ru писал о том, что накануне внутриполитические амбиции украинских властей были подвергнуты критике. Президент Болгарии Румен Радев призвал Европейский союз не становиться заложником такой позиции Киева и направить усилия на разрешение сложившейся ситуации.