2018-12-08T19:28:56+03:00
Политика

Китай пригрозил Канаде "тяжкими последствиями" из-за задержания финдиректора Huawei

В Пекине потребовали немедленно освободить Мэн Ваньчжоу в рамках обеспечения ее законных прав и интересов
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Финансовый директор китайкой компании Huawei Мэн ВаньчжоуФинансовый директор китайкой компании Huawei Мэн ВаньчжоуФото: REUTERS
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Министерство иностранных дел Китая назвало незаконным задержание финансового директора Huawei Technologies Мэн Ваньчжоу и пригрозило Канаде "тяжкими последствиями". С таким заявлением выступил замглавы МИД республики Лэ Юйчэн.

Напомним, что финдиректор китайской компании была задержана во время трансферной пересадки в Ванкувере по требованию властей США. Ее заподозрили в нарушении американских санкций против Ирана.

"Это серьезное нарушение законных прав и интересов гражданина КНР, что является по своему характеру дурным, непозволительным и не соответствующим праву деянием", - прокомментировали ситуацию в МИД КНР.

В ведомстве также подчеркнули, что Канада должна немедленно освободить китаянку и гарантировать защиту ее законных прав и интересов, передает Reuters.

Сайт kp.ru писал о том, что накануне слушание по делу Мэн Ваньчжоу было перенесено, чтобы дочь основателя Huawei могла предоставить дополнительные основания для освобождения под залог.

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