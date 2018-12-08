Китай пригрозил Канаде "тяжкими последствиями" из-за задержания финдиректора Huawei
Министерство иностранных дел Китая назвало незаконным задержание финансового директора Huawei Technologies Мэн Ваньчжоу и пригрозило Канаде "тяжкими последствиями". С таким заявлением выступил замглавы МИД республики Лэ Юйчэн.
Напомним, что финдиректор китайской компании была задержана во время трансферной пересадки в Ванкувере по требованию властей США. Ее заподозрили в нарушении американских санкций против Ирана.
"Это серьезное нарушение законных прав и интересов гражданина КНР, что является по своему характеру дурным, непозволительным и не соответствующим праву деянием", - прокомментировали ситуацию в МИД КНР.
В ведомстве также подчеркнули, что Канада должна немедленно освободить китаянку и гарантировать защиту ее законных прав и интересов, передает Reuters.
Сайт kp.ru писал о том, что накануне слушание по делу Мэн Ваньчжоу было перенесено, чтобы дочь основателя Huawei могла предоставить дополнительные основания для освобождения под залог.