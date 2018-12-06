МИД Китая потребовал немедленного освобождения финдиректора Huawei

СЕГОДНЯ 12:05 2018-12-06T12:36:49+03:00

Бизнесмен был задержан после запроса США об экстрадиции

Изменить размер текста: A A

Китай потребовал немедленного освобождения финансового директора компании Huawei Мэн Ванчжоу, ранее задержанного в Канаде по запросу США об экстрадиции. Об этом сообщил официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан.

«Мы требуем...немедленного пояснения причин и оснований задержания, немедленного освобождения задержанной и обеспечения надлежащего соблюдения её законных прав и интересов», — сказал Шуан.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Мэн Ваньчжоу была задержана 5 декабря в Ванкувере по обвинению в нарушении торговых санкций в отношении Ирана, после Соединенные Штаты потребовали экстрадиции предпринимателя.

Спустя несколько часов в Huawei прокомментировали арест финансового директора компании. Член правления предприятия Чэнь Лифан заявил, что не располагают данными о возможных противоправных действиях со стороны Мэн Ваньчжоу.

"Компания надеется, что правовая система Канады и США сможет прийти к справедливому решению", - написал Чэнь Лифан в Weibo.