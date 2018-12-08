2018-12-08T20:19:19+03:00
Происшествия

Члены движения "желтые жилеты" столкнулись с полицией в Брюсселе

В протестной акции приняли участие не менее 400 человек
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В Брюсселе произошли столкновения "желтых жилетов" с силами правопорядкаВ Брюсселе произошли столкновения "желтых жилетов" с силами правопорядкаФото: REUTERS
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Участники протестного движения "желтые жилеты", которые выступают против повышения цен на топливо, устроили массовые столкновения с полицией.

Речь идет о по меньшей мере 400 демонстрантах, многие из которых вели себя агрессивно по отношению к правоохранителям. Они закидывали стражей порядка камнями, петардами и другими предметами. В результате полицейский пришлось применить водометы, чтобы разогнать толпу.

Известно, что многие активисты были задержаны, однако точное их число не известно. Кроме того, был перекрыт ряд центральных улиц столицы Бельгии, однако, как сообщает Le Soir, к настоящему моменту ситуация стабилизировалась.

Сайт kp.ru писал о том, что "жарче" всего сейчас во Франции, где во многих городах также проходят протестные акции. Только в Париже было задержано около тысячи демонстрантов, также не менее 30 человек пострадали, в том числе сотрудники правоохранительных органов.

Протесты в Париже: репортаж спецкора «КП».В столице Франции продолжаются акции протеста. Чего добиваются «жёлтые жилеты»? В ситуации разбирается спецкор «КП» Дарья АсламоваДарья АСЛАМОВА

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