2018-12-08T23:17:05+03:00
Происшествия

В ДТП с участием «Скорой» на востоке Москвы пострадали три человека

Авария произошла на Сиреневом бульваре, ее причины выясняют сотрудники ГИБДД
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В результате ДТП пострадали три человекаВ результате ДТП пострадали три человекаФото: Михаил ФРОЛОВ
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В субботу вечером на востоке Москвы машина «Скорой помощи» столкнулась с легковушкой, в результате аварии пострадали три человека – два медика и пациент. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД, уточнив, что авария произошла на Сиреневом бульваре.

«В районе дома 47 по Сиреневому бульвару столкнулись машина «Скорой помощи» и легковой автомобиль. В результате ДТП ранены трое человек: двое фельдшеров и пассажир «Скорой», - сказали в ведомстве.

На месте аварии работают сотрудники госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства и виновник произошедшего, передает ТАСС.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал о другом ДТП, которое случилось в этот же день, 8 декабря: около восьми утра на подъезде к аэропорту «Домодедово» столкнулись автомобиль Daewoo Nexia и трактор, пострадали пять человек. Всех пришлось госпитализировать.

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