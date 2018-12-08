В ДТП с участием «Скорой» на востоке Москвы пострадали три человека

8 Дек. 23:17 2018-12-08T23:17:05+03:00

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В субботу вечером на востоке Москвы машина «Скорой помощи» столкнулась с легковушкой, в результате аварии пострадали три человека – два медика и пациент. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД, уточнив, что авария произошла на Сиреневом бульваре.

«В районе дома 47 по Сиреневому бульвару столкнулись машина «Скорой помощи» и легковой автомобиль. В результате ДТП ранены трое человек: двое фельдшеров и пассажир «Скорой», - сказали в ведомстве.

На месте аварии работают сотрудники госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства и виновник произошедшего, передает ТАСС.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал о другом ДТП, которое случилось в этот же день, 8 декабря: около восьми утра на подъезде к аэропорту «Домодедово» столкнулись автомобиль Daewoo Nexia и трактор, пострадали пять человек. Всех пришлось госпитализировать.