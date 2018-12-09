СЕГОДНЯ 04:33 2018-12-09T04:42:18+03:00

По мнению российского сенатора, своим заявлением глава «Роснано» может только обострить отношения между обществом и бизнесом

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Заявление главы «Роснано» Анатолия Чубайса о том, что российские предприниматели заслужили благодарность общества, прозвучало не вовремя и может только обострить ситуацию. Такое мнение выразил председатель комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

«Чубайс напрасно поднял сейчас тему благодарности бизнесу», - написал он на своей странице в Twitter.

«Благодарность со стороны большей части общества его призыв не увеличит – скорее, напротив. Этим заявлением он скорее обостряет отношения между обществом и бизнесом, чем налаживает их», - пояснил свою точку зрения Алексей Пушков.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, выступая на Общероссийском гражданском форуме, Анатолий Чубайс посетовал, что россияне «за 25 лет не удосужились сказать бизнесу спасибо» за то, что он «страну отстроил» и восстановил «безнадёжно обрушившиеся» советские предприятия.