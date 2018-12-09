Льва Лещенко увезли в больницу прямо с концерта

СЕГОДНЯ 07:13 2018-12-09T07:39:16+03:00

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В воскресенье, 9 декабря, появилась информация о том, что певца Льва Лещенко экстренно госпитализировали в Москве. По некоторым данным, народного артиста СССР увезли в одну из столичных больниц прямо из концертного зала «Мир», где тот должен был участвовать в финале Всероссийского конкурса «На Благо Мира».

Как выяснилось, Лещенко почувствовал себя плохо за кулисами, после чего ему и вызвали скорую, сообщают «Дни.ру».

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, когда певец отмечал свое 70-летие, он заявил «Комсомолке», что находится только «в начале пути». При этом Лев Лещенко привел в пример своего отца, который дожил почти до ста лет.

А в ноябре этого года народный артист СССР получил орден «За заслуги перед Отечеством» I степени из рук президента РФ Владимира Путина.