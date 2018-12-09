2018-12-09T11:58:45+03:00
Политика

Порошенко подписал указ о выплате стипендии задержанным в России украинцам

Размер ежемесячного пособия - три прожиточных минимума
Дарья ИВАШКИНА
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Президент Украины Петр ПорошенкоПрезидент Украины Петр ПорошенкоФото: REUTERS
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В воскресенье, 9 декабря, появилась информация, что президент Украины Петр Порошенко подписал указ о выплате стипендии задержанным в России украинцам.

Как стало известно, согласно этому документу, граждане незалежной, совершившие правонарушения на территории РФ и в связи с этим оказавшиеся под стражей, будут ежемесячно получать пособие в размере трех прожиточных минимумов, то есть около 200 долларов. Таким образом Киев собрался «обеспечивать защиту прав, свобод и законных интересов украинцев», сообщается на сайте украинского лидера.

Стоит отметить, что этим выплатам присвоено имя украинского диссидента, борца с русским языком на Украине Левко Лукьяненко.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в ближайший понедельник, 10 декабря, Порошенко должен подписать закон о непродлении Договора о дружбе с РФ. В этом случает документ прекратит свое действие 1 апреля 2019 года.

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