СЕГОДНЯ 11:50 2018-12-09T11:58:45+03:00

Изменить размер текста: A A

В воскресенье, 9 декабря, появилась информация, что президент Украины Петр Порошенко подписал указ о выплате стипендии задержанным в России украинцам.

Как стало известно, согласно этому документу, граждане незалежной, совершившие правонарушения на территории РФ и в связи с этим оказавшиеся под стражей, будут ежемесячно получать пособие в размере трех прожиточных минимумов, то есть около 200 долларов. Таким образом Киев собрался «обеспечивать защиту прав, свобод и законных интересов украинцев», сообщается на сайте украинского лидера.

Стоит отметить, что этим выплатам присвоено имя украинского диссидента, борца с русским языком на Украине Левко Лукьяненко.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в ближайший понедельник, 10 декабря, Порошенко должен подписать закон о непродлении Договора о дружбе с РФ. В этом случает документ прекратит свое действие 1 апреля 2019 года.