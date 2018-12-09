2018-12-09T23:26:10+03:00
Политика

ПВО Сирии отразили воздушную атаку на аэропорт Дамаска

По данным сирийских государственных СМИ, средства противовоздушной обороны поразили несколько целей
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Системы ПВО Сирии отразили атаку в районе аэропорта ДамаскаСистемы ПВО Сирии отразили атаку в районе аэропорта ДамаскаФото: Александр КОЦ, Дмитрий СТЕШИН
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В воскресенье, 9 декабря, сирийские государственные СМИ сообщили о том, что системы противовоздушной обороны САР отразили авиаудар по международному аэропорту столицы страны Дамаска.

По их данным, ПВО поразили несколько «вражеских воздушных целей» в районе аэропорта к югу от города, передает телеканал Ikhbariya. Другие подробности пока не сообщаются.

Стоит отметить, что сирийским военным время от времени приходится использовать свои средства ПВО для отражения воздушных атак. Например, как писал сайт kp.ru, 29 ноября появились сообщения о сбитом над столичным пригородом израильском военном самолете, однако позже выяснилось, что это ошибка: путаница возникла из-за недостаточно точного определения целей радаром.

Между тем, системы ПВО Сирии тогда действительно уничтожили несколько воздушных целей над территорией страны.

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