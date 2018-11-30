В Сирии опровергли данные о сбитом израильском самолете

СЕГОДНЯ 05:55 2018-11-30T05:55:27+03:00

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В пятницу, 30 ноября, в Сирии опровергли информацию о сбитом израильском военном самолете. Как заметил высокопоставленный источник в органах безопасности арабской республики, путаница возникла из-за того, что радар в ночное время «может неточно определять твердые тела».

«В ночное время радар может неточно определять твердые тела, поэтому возникла неясность, и мы решили, что сбитая к югу от Дамаска цель была израильским военным самолетом», - сказал собеседник РИА Новости. При этом он подтвердил, что в четверг вечером система противовоздушной обороны (ПВО) Сирии уничтожила несколько воздушных целей, атаковавших территорию страны.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, в четверг вечером, 29 ноября, источник в органах безопасности САР объявил о том, что сирийская система ПВО сбила израильский военный самолет в небе над юго-западным пригородом Дамаска Эль-Кисва. Между тем армия обороны еврейского государства заявила, что «сообщения о повреждении израильского самолета или иных израильских воздушных целей не соответствуют действительности».