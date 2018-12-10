Финдиректор Huawei заявила о невиновности и попросила освободить ее под залог

СЕГОДНЯ 05:18 2018-12-10T05:18:43+03:00

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Арестованная в Канаде по запросу США финансовый директор компании Huawei Мэн Ваньчжоу под присягой заявила о своей невиновности и попросила отпустить ее на свободу под залог. Китаянка заверила, что не собирается никуда уезжать, и будет жить в доме своего мужа в Ванкувере, пока местные власти не примут окончательное решение о ее экстрадиции в Штаты.