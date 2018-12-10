2018-12-10T05:18:43+03:00
В мире

Финдиректор Huawei заявила о невиновности и попросила освободить ее под залог

Мэн Ваньчжоу рассказала о проблемах со здоровьем, заверив судью, что не покинет территорию Канады
Поделиться:
Мэн Ваньчжоу – финдиректор компании Huawei и дочь ее основателя Жэнь ЧжэнфэяМэн Ваньчжоу – финдиректор компании Huawei и дочь ее основателя Жэнь ЧжэнфэяФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Арестованная в Канаде по запросу США финансовый директор компании Huawei Мэн Ваньчжоу под присягой заявила о своей невиновности и попросила отпустить ее на свободу под залог. Китаянка заверила, что не собирается никуда уезжать, и будет жить в доме своего мужа в Ванкувере, пока местные власти не примут окончательное решение о ее экстрадиции в Штаты.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Андрей Макаревич: Да отстаньте вы от рэперов
Депутат ВР: Украина из-за военного положения потеряет «миллиарды долларов»
В дом задержанной в Канаде финдиректора Huawei пытались проникнуть неизвестные
Молодой сотрудник Google умер на рабочем месте
Генконсульство России в Гуанчжоу следит за ситуацией с застрявшими в Китае туристами
Макаревич рассказал, почему решил возродить «Смак» на YouTube
Конгрессмен-демократ: Трамп может стать первым президентом США, который сел в тюрьму
В аэропорту Киева совершил жесткую посадку пассажирский самолет
Глава МВФ: Протесты «желтых жилетов» отразятся на экономике Франции
«Желтые жилеты» вышли на улицы столицы Черногории
ПВО Сирии отразили воздушную атаку на аэропорт Дамаска
Обычный ремень спас россиянину жизнь во время протестов в Париже
Facebook запретил публиковать посты с сексуальным подтекстом
Блок Пашиняна лидирует на выборах в парламент Армении
Саудовская Аравия отказалась выдавать Турции обвиняемых в убийстве Хашкаджи
Лавров обвинил США в препятствовании сохранению глобальной торговой системы
В Мадриде прошел благотворительный забег Санта-Клаусов
«Зенит» проиграл «Рубину» в матче Российской премьер-лиги
Лавров объяснил, чем ОДКБ, ЕАЭС и СНГ отличается от НАТО
В Госдуме прокомментировали обвинения в "причастности" России к протестам во Франции
Новая глава ХДС намерена пересмотреть миграционную политику Меркель
В МВД объяснили присутствие главы ведомства на съезде "Единой России"
Более 600 спецмашин задействовано в уборке снега в Подмосковье
Нарышкин: Британия не хочет сотрудничать с Россией по "делу Скрипалей"
Украинец пытался провезти в Россию около миллиона рублей в ботинках
Нарышкин рассказал об активном сотрудничестве разведок России и США