Финдиректор Huawei заявила о невиновности и попросила освободить ее под залог

10 Дек. 05:18 2018-12-10T05:38:29+03:00

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Арестованная в Канаде по запросу США финансовый директор компании Huawei Мэн Ваньчжоу под присягой заявила о своей невиновности и попросила отпустить ее на свободу под залог. Китаянка заверила, что не собирается никуда уезжать, и будет жить в доме своего мужа в Ванкувере (провинция Британская Колумбия), пока местные власти не примут окончательное решение о ее экстрадиции в Штаты, сообщает агентство Reuters.

Женщина также пожаловалась на проблемы со здоровьем: она страдает гипертонией и опасается, что в камере изолятора ей станет хуже. Мэн Ваньчжоу рассказала, что сразу после задержания у нее поднялось давление, из-за чего ее отвозили в больницу.

Сторона обвинения настаивает на содержании топ-менеджера Huawei под стражей, объясняя свою позицию тем, что она может просто уехать в Китай и таким образом избежать ответственности за свои «преступления». Сама же Мэй уверяет, что никуда не денется, с Ванкувером ее связывают не только 15 лет деловых и личных отношений, но и имущество, которым она владеет в этом городе.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Мэн Ваньчжоу – председатель правления, финансовый директор и дочь основателя китайской телекоммуникационной компании Huawei. Женщину арестовали 1 декабря в аэропорту Ванкувера по подозрению в нарушении американских торговых санкций против Ирана.