Финдиректор Huawei заявила о невиновности и попросила освободить ее под залог
Мэн Ваньчжоу рассказала о проблемах со здоровьем, заверив судью, что не покинет территорию Канады
Мэн Ваньчжоу – финдиректор компании Huawei и дочь ее основателя Жэнь ЧжэнфэяФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Арестованная в Канаде по запросу США финансовый директор компании Huawei Мэн Ваньчжоу под присягой заявила о своей невиновности и попросила отпустить ее на свободу под залог. Китаянка заверила, что не собирается никуда уезжать, и будет жить в доме своего мужа в Ванкувере, пока местные власти не примут окончательное решение о ее экстрадиции в Штаты.