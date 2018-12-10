2018-12-10T04:07:46+03:00
В мире

В дом задержанной в Канаде финдиректора Huawei пытались проникнуть неизвестные

Звонок о взломе поступил в полицию в воскресенье утром
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Дом финансового директора компании Huawei Мэн Ваньчжоу в ВанкувереДом финансового директора компании Huawei Мэн Ваньчжоу в ВанкувереФото: REUTERS
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В дом задержанной в канадском Ванкувере финансового директора компании Huawei Мэн Ваньчжоу пытались проникнуть неизвестные, сообщает Global News со ссылкой на местную полицию.

Отмечается, что звонок о взломе дома, принадлежащего мужу китаянки Мэн Ваньчжоу, поступил на пульт дежурного в воскресенье утром. Однако, когда стражи порядка прибыли по вызову, никого там не застали. По словам правоохранителей, скорее всего, предполагаемые взломщики столкнулись с кем-то из соседей, их спугнули, и злоумышленники скрылись. Ведется расследование инцидента.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 1 декабря полиция Канады по запросу США арестовала дочь основателя китайской телекоммуникационной компании Huawei Жэнь Чжэнфэя – Мэн Ваньчжоу, которая является заместителем председателя прибавления и финдиректором компании. Основанием для ареста послужили обвинения в нарушении торговых санкций против Ирана. Американская сторона требует ее экстрадиции в Штаты.

Посольство Китая в Оттаве выразило протест. Представители Пекина назвали арест своей соотечественницы грубым нарушением прав человека и потребовали немедленно ее освободить.

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