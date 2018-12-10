Погода в Москве на 10 декабря 2018 года: в столице потеплеет до нуля градусов

10 Дек. 07:02 2018-12-10T07:02:13+03:00

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Синоптики поделились прогнозом погоды в Москве на 10 декабря 2018 года. Как утверждают специалисты, в этот день в столице потеплеет: столбики термометров будут колебаться около отметки в ноль градусов.

При этом небо вновь будет затянуто облаками. А снег, начавшийся в городе в минувшее воскресенье, к утру понедельника ослабнет, и в течение дня будут возможны лишь небольшие осадки в виде мокрого снега. Ветер же будет дуть юго-восточный и южный со скоростью 5-10 метров в секунду.

Кстати, такая погода, как предупреждают метеорологи, создаст все условия для образования гололедицы на дорогах и тротуарах.

В ночь на вторник, 11 декабря, температура воздуха в мегаполисе не изменится и, так же как и днем, составит -1…+1 градус, сообщает Гидрометцентр России. Кроме того, в темное время суток в столице также возможны небольшие осадки.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, осень-2018 в Москве вошла в пятерку самых теплых за всю историю метеонаблюдений. Хотя закончилась она по-настоящему зимней погодой. А вот сама зима с первых же дней начала показывать свое непостоянство: в декабре мороз и оттепель то и дело сменяют друг друга.