2018-12-10T08:05:11+03:00
Происшествия

Такси столкнулось со скорой помощью на МКАД

По предварительным данным, пострадали четыре человека [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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От удара машина скорой помощи перевернуласьОт удара машина скорой помощи перевернуласьФото: кадр с видео
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В понедельник, 10 декабря, ДТП с участием скорой случилось в Москве. Как стало известно, такси - легковой автомобиль марки Volkswagen - столкнулось с машиной медиков на 42-м километре внутренней стороны МКАД, в районе пересечения с Калужским шоссе. Причем удар был такой силы, что карета скорой помощи перевернулась.

По предварительным данным, в результате аварии пострадали четыре человека. Кроме того, как рассказали «Комсомольской правде» очевидцы, для эвакуации водителя скорой из салона даже пришлось разбить лобовое стекло.

Также свидетели отмечают, что в настоящее время на месте происшествия уже работают сотрудники экстренных служб.

Видео ДТП со скорой.

Кстати, это уже не первое ДТП с участием скорой помощи в Москве. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, ранее в декабре автомобиль медиков столкнулся с легковушкой на Сиреневом бульваре. Тогда травмы получили три человека.

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