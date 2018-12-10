Возвращение в Простоквашино-2018: в 9 серии герои будут выяснять семейные отношения
В понедельник, 10 декабря, вышла 9 серия мультфильма «Возвращение в Простоквашино-2018».
Премьера состоялась на официальном Youtube-канале студии «Союзмультфильм».
В новом эпизоде, который получил название «Мама и Тама», герои выясняют семейные отношения. Так, серия начинается с приезда Папы и Мамы, которые прибыли не с пустыми руками: они привезли подарок дочке Вере Павловне и ее другу - зверьку по имени Тама-тама, причем этот презент несколько «озадачил» героев.
Новое ПРОСТОКВАШИНО 2018 - Премьера 9-й серии - Мама и Тама - Союзмультфильм 2018.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, «Возвращение в Простоквашино» - это продолжение советского мультфильма по мотивам повести Эдуарда Успенского «Дядя Федор, пес и кот», который вышел 40 лет назад. Премьера первого эпизода нового Простоквашино состоялась в марте этого года.
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