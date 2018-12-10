2018-12-10T11:02:03+03:00
Общество

Родственница Юлии Скрипаль заявила, что россиянку удерживают на военной базе в Великобритании

Племянница бывшего агента британских спецслужб Виктория Скрипаль не может связаться с близкими с 24 июля
Ася РОМАНЧУК
Поделиться:
Комментарии: comments7
Родственники предполагают, что Юлию Скрипаль прячут на военной базеРодственники предполагают, что Юлию Скрипаль прячут на военной базеФото: REUTERS
Изменить размер текста:

О судьбе Юлии Скрипаль уже несколько месяцев ходят разные слухи, но конкретной информации нет. Племянница Сергея Скрипаля – отца девушки – уверена, что удерживают на военной базе и не разрешают общаться с родственниками.

- Скорее всего, ее держат на военной базе, подальше от СМИ, в изоляции от внешнего мира, — сказала Виктория Скрипаль газете «Известия». — Не исключено, что Юлия и, возможно, дядя, если он еще жив, находятся на территории химической лаборатории Порт-Даун, которая расположена в нескольких километрах от Солсбери и тоже является военным сооружением.

В интервью Радио "Комсомольская правда" Виктория Скрипаль также указала, что британцы сами сообщали о том, что Сергей и Юлия переведены на военную базу. При этом родственница считает очень странным обстоятельством, что Юлия отказывается от встречи с российским послом.

- Юля высказывала свое желание вернуться в Россию, как только уладится вопрос. Папу мы не слышим, не видим, не знаем, а Юля при этом отказывается, прекрасно понимая, чтобы решить все вопросы в России со своим имуществом, даже просто кому-то передать в доверительное управление, она должна встретиться с послом. По-другому никак не получится. [...] Если я хочу вернуться в Россию, почему я отказываюсь от помощи российского посольства? - задалась вопросом Виктория.

Эта история началась 4 марта в городке Солсбери. Бывший британский шпион и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом. Вину за произошедшее, без каких-либо доказательств, Лондон тут же возложил на российскую сторону и выслал из страны 23 дипломата. Впоследствии были опубликованы фотографии возможных отравителей, на них изображены, по версии Лондона, «офицеры ГРУ» Александр Петров и Руслан Боширов.

Точку в пререканиях поставил Сергей Лавров, заявив, что России не о чем говорить с Лондоном по «делу Скрипалей» до тех пор, пока не будет предоставлен доступ к Юлии Скрипаль, гражданке РФ.

Еще больше материалов по теме: «Дело об отравлении Сергея Скрипаля»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Роструде объяснили, имеет ли право работник получить премию на Новый год
Глава РФПИ: решение ОПЕК+ сохранит стабильность мировых рынков
Утвержден график отключения аналогового телевещания на территории России
На МКС доставили рождественские подарки
В новую рабочую неделю выпадет треть месячной нормы осадков
Новым главой ГРУ стал вице-адмирал Игорь Костюков
В Латвии начала работу первая в истории страны русская онлайн-школа
Российским туристам, застрявшим на острове Хайнань, предложили самим купить билеты
В Госдуме предложили изменить порядок общения ребёнка с проживающим отдельно родителем
Составлен рейтинг самых популярных смартфонов 2018 года
Теракт на Западном берегу реки Иордан: неизвестные обстреляли людей на остановке, ранены семь израильтян
В Киеве двое смельчаков устроили акцию российско-украинской дружбы
Совет ЕС утвердил введение санкций против девяти организаторов выборов в Донбассе
Из-за забастовки работников железных дорог в Германии остановилось движение поездов дальнего следования
Путин и Медведев поздравили дирижера Юрия Темирканова с юбилеем
В Госдуме предлагают запретить врачам и учителям получать любые подарки, кроме цветов
Комета Виртанена в декабре 2018 года сблизится с Землей
Состав Черноморского флота пополнился малым ракетным кораблем "Орехово-Зуево"
ВКС России получили самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50У
Курс доллара упал до 66,3 рубля
Токийская прокуратура продлила арест экс-главы Nissan Карлоса Гона
Глава OMV рассказал о финансировании «Северного потока - 2»
Москвичей предупредили о плохой видимости из-за тумана
В киевском аэропорту «Борисполь» рассказали о ЧП с самолетом «Белавиа»
В Госдуму внесли два законопроекта о регулировании платежного рынка
Алексей Панин попал в аварию в Москве
Возвращение в Простоквашино-2018: в 9 серии герои будут выяснять семейные отношения
Женщины легче переносят аномальный холод и жару