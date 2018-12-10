Родственница Юлии Скрипаль заявила, что россиянку удерживают на военной базе в Великобритании

СЕГОДНЯ 11:00 2018-12-10T11:02:03+03:00

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О судьбе Юлии Скрипаль уже несколько месяцев ходят разные слухи, но конкретной информации нет. Племянница Сергея Скрипаля – отца девушки – уверена, что удерживают на военной базе и не разрешают общаться с родственниками.

- Скорее всего, ее держат на военной базе, подальше от СМИ, в изоляции от внешнего мира, — сказала Виктория Скрипаль газете «Известия». — Не исключено, что Юлия и, возможно, дядя, если он еще жив, находятся на территории химической лаборатории Порт-Даун, которая расположена в нескольких километрах от Солсбери и тоже является военным сооружением.

В интервью Радио "Комсомольская правда" Виктория Скрипаль также указала, что британцы сами сообщали о том, что Сергей и Юлия переведены на военную базу. При этом родственница считает очень странным обстоятельством, что Юлия отказывается от встречи с российским послом.

- Юля высказывала свое желание вернуться в Россию, как только уладится вопрос. Папу мы не слышим, не видим, не знаем, а Юля при этом отказывается, прекрасно понимая, чтобы решить все вопросы в России со своим имуществом, даже просто кому-то передать в доверительное управление, она должна встретиться с послом. По-другому никак не получится. [...] Если я хочу вернуться в Россию, почему я отказываюсь от помощи российского посольства? - задалась вопросом Виктория.

Эта история началась 4 марта в городке Солсбери. Бывший британский шпион и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом. Вину за произошедшее, без каких-либо доказательств, Лондон тут же возложил на российскую сторону и выслал из страны 23 дипломата. Впоследствии были опубликованы фотографии возможных отравителей, на них изображены, по версии Лондона, «офицеры ГРУ» Александр Петров и Руслан Боширов.

Точку в пререканиях поставил Сергей Лавров, заявив, что России не о чем говорить с Лондоном по «делу Скрипалей» до тех пор, пока не будет предоставлен доступ к Юлии Скрипаль, гражданке РФ.