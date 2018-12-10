Москвичей предупредили о плохой видимости из-за тумана
В понедельник синоптики предупредили москвичей о плохой видимости из-за тумана. Ожидается, что видимость упадет до 500 метров.
Как уточнили специалисты, туман образуется из-за пришедшего в столицу потепления: 10 декабря температура воздуха в городе на пять градусов превысит климатическую норму.
Кроме того, как рассказала Радио «Комсомольская правда» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк, оттепельная погода будет держаться в мегаполисе всю первую половину недели.
- Воскресенье принесло в Москву порядка 3 мм осадков, а ночью по предварительным данным в столице выпало еще 2 мм. Погода удерживается оттепельная, влажная сырая и оттепельная погода будет держаться всю первую половину недели. Такие температуры характерны для 10-х чисел ноября. Но к концу недели начнет подмораживать и на первый план выйдет гололедица, - сказала Волосюк.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, зима с первых дней показывает жителям российской столицы свое непостоянство: в декабре мороз и оттепель то и дело сменяют друг друга.
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