Москвичей предупредили о плохой видимости из-за тумана

СЕГОДНЯ 09:44 2018-12-10T09:51:20+03:00

В понедельник температура воздуха в столице на пять градусов превысит климатическую норму

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В понедельник синоптики предупредили москвичей о плохой видимости из-за тумана. Ожидается, что видимость упадет до 500 метров.

Как уточнили специалисты, туман образуется из-за пришедшего в столицу потепления: 10 декабря температура воздуха в городе на пять градусов превысит климатическую норму.

Кроме того, как рассказала Радио «Комсомольская правда» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк, оттепельная погода будет держаться в мегаполисе всю первую половину недели.

- Воскресенье принесло в Москву порядка 3 мм осадков, а ночью по предварительным данным в столице выпало еще 2 мм. Погода удерживается оттепельная, влажная сырая и оттепельная погода будет держаться всю первую половину недели. Такие температуры характерны для 10-х чисел ноября. Но к концу недели начнет подмораживать и на первый план выйдет гололедица, - сказала Волосюк.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, зима с первых дней показывает жителям российской столицы свое непостоянство: в декабре мороз и оттепель то и дело сменяют друг друга.