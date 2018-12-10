Российским туристам, застрявшим на острове Хайнань, предложили самим купить билеты

10 Дек. 11:32 2018-12-10T11:32:02+03:00

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Более трехсот российских туристов не могут вернуться домой после отдыха на китайской острове Хайнань. Причиной стали споры между турфирмой и авиакомпанией, заложниками ситуации оказались отдыхающие, которые честно заплатили за свои путевки. Пока понимания, как вызволять людей из сложной ситуации, нет ни у одной из сторон, а людям уже предложили купить билеты до дома за свой счет. На такой шаг готовы далек не многие, ведь перелет обойдется в крупную сумму, а если отдых семейный, то и вовсе, неподъемную.

Ситуацию с туроператором «Жемчужная Река», которая отправила отдыхающих в Китай, обсудят 10 декабря в Ростуризме.

Известно, что оператор не смогл договориться с авиакомпанией «ИрАэро», якобы не были осуществлены расчеты. В итоге все полеты приостановлены, а люди, в буквальном смысле слова, вынуждены жить на чемоданах. Из отелей их пока не гонят, но уже сегодня могут попросить освободить номера или заплатить за дополнительное проживание.

В Ростуризме отметили, что авиакомпания обязана вернуть пассажиров в Россию, несмотря ни на что, сообщает «Утро.ру». Возможно уже сегодня первые туристы смогут вылететь в Казань, 363 человека отправят рейсом из аэропорта Хайкоу.

5 декабря туроператор заявил о приостановке полетной программы от авиакомпании «Алроса» из Барнаула и предложил в качестве альтернативы вылеты из аэропорта Кемерова. Самые шустрые туристы успели перебронироваться, остальные либо аннулировали туры, либо перенесли свой отдых на январь.