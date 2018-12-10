Абу-Даби прервет выплаты пособий безработным гражданам

СЕГОДНЯ 16:13 2018-12-10T16:13:09+03:00

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Власти эмирата Абу-Даби намерены прервать выплаты социальных пособий безработным гражданам с целью подтолкнуть население к профессиональной деятельности. Об этом сообщило эмиратское издание The National.

Выплат будут лишены работоспособные граждане, которые трижды отказались от предложенной работы. С таким заявлением выступил директор департамента общественного развития Абу-Даби Мугир аль-Хейли. Он считает, что эмиратовцы не должны быть зависимы от пособий, если способны заниматься профессиональной деятельностью.

Отметим, что правительство страны активно помогает населению поисках работы, в том числе в частном секторе, где проводится политика "эмиратизации" рабочей силы.

При этом аль-Хейли отметил, что в настоящее время на социальных пособиях семьи деражтся целыми поколениями. Минимальный размер ежемесячных выплат безработным и не состоящим в браке в ОАЭ достигает 6 тысяч дирхамов ОАЭ (1,6 тысячи долларов США). Те, кто состоит в браке и имеют детей, получают более высокую сумму.

При этом минимальный размер зарплаты в Абу-Даби составляет 10 тысяч дирхамов ОАЭ (2,7 тысячи долларов) в месяц.

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