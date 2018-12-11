2018-12-11T05:40:20+03:00
Умные вещи

Apple подала апелляцию на решение суда запретить продажи iPhone в Китае

Ранее суд удовлетворил иск китайской компании Qualcomm
Юлия ДИВЕЕВА
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Американская компания Apple обжалует решение суда о запрете продаж iPhone в КитаеАмериканская компания Apple обжалует решение суда о запрете продаж iPhone в КитаеФото: REUTERS
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Американская компания Apple подала апелляцию на решение китайского суда в Китае о временном прекращении продаж в КНР нескольких моделей айфонов. Об этом говорится в распространенном компанией заявлении.

Ранее стало известно, что суд удовлетворил иск китайской компании Qualcomm, которая потребовала запретить продажи iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X. Американскую кмпанию признали виновной в нарушении патентов Qualcomm, связанных с технологиями обработки фотографий, а также управления приложениями с помощью сенсорной панели.

В апелляции Apple назвала действия Qualcomm "продиктованным отчаянием шагом компании, чьи незаконные действия расследуются регуляторами по всему миру", сообщает CNBС.

"Qualcomm ссылается на три патента, которые эта компания не упоминала ранее, в том числе на патент, который недавно утратил силу. Мы будем использовать в судах все имеющиеся у нас юридические возможности", - говорится в заявлении Apple.

В нем указано, что патенты, о которых ведет речь китайская сторона. Не имеют отношения к новой операционной системе на последних айфонах. Также компания заверила, что все модели iPhone остаются доступны покупателям в Китае.

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