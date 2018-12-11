11 Дек. 07:34 2018-12-11T07:34:02+03:00

Президент США считает, что демократы могут сместить его с должности после того, как палата представителей перейдет под их контроль

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Во вторник, 11 декабря, появилась информация о том, что президент США Дональд Трамп всерьез опасается возможности объявления ему импичмента. По некоторым данным, американский лидер открыто выражал свою озабоченность по этому поводу в разговорах со своими помощниками.

По мнению нынешнего хозяина Белого дома, демократы могут отстранить его от власти после того, как в январе следующего года под их контроль перейдет палата представителей Конгресса, сообщает телеканал CNN. Как выяснили журналисты, Трамп считает, что импичмент «по-настоящему возможен», но абсолютной уверенности на этот счет у него нет.

При этом в Белом доме говорят, что единственными серьезным обвинением, которое потенциально грозит Трампу смещением с должности, может стать его предполагаемая причастность к нарушению правил финансирования избирательных кампаний в рамках дела экс-адвоката главы Соединенных Штатов Майкла Коэна.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в ноябре в США прошли парламентские выборы, по итогам которых палата представителей (нижняя палата Конгресса США) перешла под контролем демократов, а сенат (верхняя палата) остался за республиканцами - партией Трампа.