2018-12-11T09:13:55+03:00
Общество

Названы регионы с самым большим числом должников по ЖКХ

Как выяснилось, больше всего проблем с оплатой коммуналки испытывают жители Ставропольского края
Дарья ИВАШКИНА
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Названы регионы с самым большим числом должников по ЖКХНазваны регионы с самым большим числом должников по ЖКХФото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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Во вторник, 11 декабря, стали известны российские регионы с самым большим числом должников по ЖКХ.

Как выяснилось, больше всего семей, испытывающих трудности с коммунальными платежами, в Ставропольском крае: там о нехватке средства на оплату ЖКХ заявили 33,8% жителей. На втором месте оказалась Кабардино-Балкария (28,5%), а третье место делят Чувашская республика и Тыва (по 25%).

А вот меньше всего сложностей с оплатой услуг жилищно-коммунального хозяйства в Приморском крае, в Ивановской, Липецкой и Тверской областях, а также в Севастополе и Камчатском крае. По данным Росстата, в этих регионах доля семей, у которых не хватает средств на коммунальные платежи, составляет менее 1%.

Кстати, как заметили эксперты, чаще всего должниками по ЖКХ становятся многодетные, неполные и молодые семьи, пишет «Российская газета».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, накануне стали известны регионы России с самыми высокими пенсиями. Первые позиции в этом списке заняли Чукотка, Ненецкий автономный округ и Магаданская область.

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