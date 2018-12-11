11 Дек. 09:53 2018-12-11T11:15:21+03:00

Следователи проверяют информацию о попытке выселить онкобольных детей из дома в Москве Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Во вторник, 11 декабря, стало известно, что московские следователи проверяют сообщения СМИ о попытке выселить онкобольных детей из одного из столичных домов.

«В Москве по информации о возможном нарушении жилищных прав несовершеннолетних детей проводится доследственная проверка», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте столичного главка Следственного комитета России (СКР).

Также там отмечается, что в ближайшее время правоохранители проведут «проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, на днях выяснилось, что выселить из жилого дома, который находится на улице Миклухо-Маклая на юго-западе Москвы, больных раком детей требует одна из местных жительниц - пенсионерка Елена Аллина. Отмечалось, что под петицией 62-летней женщины, которая уверяет, что онкология распространяет инфекцию, подписались более 40 жителей подъезда.