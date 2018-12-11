2018-12-11T09:53:46+03:00
Общество

Следователи проверяют информацию о попытке выселить онкобольных детей из дома в Москве

Ранее стало известно, что столичная пенсионерка требует запретить сдавать квартиры больным раком
Дарья ИВАШКИНА
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Во вторник, 11 декабря, стало известно, что московские следователи проводят проверку по информации о попытке выселить онкобольных детей из одного из столичных домов.

«В Москве по информации СМИ о возможном нарушении жилищных прав несовершеннолетних детей проводится доследственная проверка», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте столичного главка Следственного комитета России (СКР).

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