В Совфеде назвали «некорректным» заявление Помпео о российских Ту-160 в Венесуэле

СЕГОДНЯ 11:31 2018-12-11T11:31:39+03:00

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В Совфеде назвали «некорректным» заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что отправка российских ТУ-160 в Венесуэлу является «разбрасыванием госсредств». Об этом сообщил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

В Госдуме также посчитали высказывание американского политика абсурдным.

Российскую сторону возмутило то, что Помпео пытается анализировать то, что его не касается. Джабаров считает, что США стоит лучше обратить внимание на собственные расходы, направленные на «цветные революции в Северной Африке, Ближнем Востоке, на поддержку различных группировок, в том числе террористического порядка в Сирии. Об этом Владимир Джабаров сказал сенатор в разговоре с RT.

«Наверное, это некорректно — главе внешнеполитического ведомства такого государства оценивать работу правительства другого государства. Я думаю, что это не украшает его как главу Госдепа», - сказал сенатор.

Напомним, ранее сайт сайт kp.ru сообщал, что Российские Ту-160 совершили посадку в Венесуэле.

Госсекретарь США Майка Помпео заявил, что «два коррумпированных правительства разбазаривают государственные средства и подавляют свободу и права, пока их граждане страдают».