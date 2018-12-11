Украинские моряки пожаловались на русскую попсу

11 Дек. 12:02 2018-12-11T12:25:34+03:00

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Украинские моряки, которые были арестованы после инцидента в Керченском проливе и которые в настоящее время содержатся в московском СИЗО «Матросская Тишина», рассказали соотечественникам о получении ими в России всей необходимой медицинской помощи и пожаловались лишь на то, что они ничего не знают о судьбе задержанных коллег.

Как написал один из арестованных - 18-летний Андрей Эйдер - в своем письме украинским журналистам, он устал от прослушивания «Русского радио», которое, по его словам, постоянно включают в СИЗО, однако «там есть хоть какие-то новости». «Песни с "Русского радио" я уже возненавидел, но доступно только оно. Там хоть какие-то новости», - говорится в тексте послания, опубликованном украинскими СМИ.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 25 ноября три украинских корабля - рейдовый буксир «Яны Капу» и два малых бронированных артиллерийских катера «Бердянск» и «Никополь» - незаконно пересекли границу РФ: они вошли в наши территориальные воды и начали опасно маневрировать, не подчиняясь требованиям российских властей. В результате 26 ноября утром сотрудники ФСБ России задержали три военных судна незалежной. А по факту нарушения госграницы РФ было возбуждено уголовное дело.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал случившееся «очень опасной провокацией» Киева.