2018-12-11T12:04:18+03:00
Политика

Украинские моряки пожаловались на русскую попсу

А вот жалоб на здоровье у арестованных нет
Дарья ИВАШКИНА
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Украинские моряки, которые были арестованы после инцидента в Керченском проливе и которые в настоящее время содержатся в московском СИЗО «Матросская Тишина», рассказали соотечественникам о получении ими в России всей необходимой медицинской помощи и пожаловались лишь на то, что они ничего не знают о судьбе задержанных коллег.

Как написал один из арестованных - 18-летний Андрей Эйдер - в своем письме украинским журналистам, он устал от прослушивания «Русского радио», которое, по его словам, постоянно включают в СИЗО, однако «там есть хоть какие-то новости».

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