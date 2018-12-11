2018-12-11T14:58:11+03:00
В мире

Правительство Австралии признало Иерусалим столицей Израиля

Канберра не перенесет свое посольство в новый город
Сакина НУРИЕВА
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Правительство Австралии признало Иерусалим столицей Израиля.Правительство Австралии признало Иерусалим столицей Израиля.Фото: REUTERS
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Австралийское правительство приняло решение о признании Иерусалима столицей Израиля, передает издание Haaretz.

Данный шаг 10 декабря одобрил кабинет по вопросам национальной безопасности, во вторник об этом намерены сообщить во время заседания правительства во главе с новым премьер-министром страны Скоттом Моррисоном.

При этом, как сообщают СМИ, Канберра не планирует переносить свое посольство в Иерусалим, а откроет там консульство.

Австралийская служба телерадиовещания SBS со ссылкой на высокопоставленные сообщила, что официальной причиной отказа от переноса посольства является высокие расходы, которые могут достигнуть $200 млн.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, в конце 2017 года президент США Дональд Трамп объявил, что «настало признать Иерусалим столицей Израиля» и перенести американское посольство в город, восточную часть которого считают своим палестинцы. 14 мая текущего года в Иерусалиме открылось посольство США.

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