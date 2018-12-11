Путин допустил корректировку закона о митингах

11 Дек. 18:27 2018-12-11T18:27:10+03:00

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Российский президент допустил внесение изменений в закон о митингах и шествиях. Об этом он заявил на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

«Почему нет? Надо только подумать и взвешенное решение принять», - приводит ТАСС слова главы государства. Так президент отреагировал на предложение руководителя Совета по правам человека Михаила Федотова.

Владимир Путин привел в пример деятельность покойной правозащитницы Людмилы Алексеевой. По его словам, она «умела находить компромисс».

Федотов предложил пересмотреть закон и создать культуру свободных собраний без «казачьих нагаек и провокаций». Он напомнил, как ранее суд приговорил к аресту правозащитника Льва Пономорева.

«Его многодневный арест заставляет вернуться к вопросу о необходимости совершенствования законодательства о митингах и демонстраций», - указал глава СПЧ.

Напомним, что ранее Тверской суд Москвы признал 77-летнего правозащитника виновным в нарушении порядка проведения акции и назначил ему 25 суток ареста. Позже арест удалось сократить до 16 суток.