“Жемчужная река” продавала билеты в Китай на несуществующие рейсы

12 Дек. 02:54 2018-12-12T02:54:50+03:00

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Туроператор "Жемчужная река" продавала авиабилеты на несуществующие рейсы в Китай. Об этом сообщил представитель Росавиации Сергей Извольский.

Он пояснил, что у некоторых туристов, которые улетели в Хайкоу рейсом авиакомпании "Пегас Флай", маршрут-квитанции электронного билета были с недостоверной информацией. Так в турпакете на воздушную перевозку туристы получили электронный билет на рейс авиакомпании "Пегас Флай" на 23 ноября из Жуковского в Хайкоу, а также распечатку электронного билета на обратный рейс того же перевозчика на 8 декабря.

Однако представители "Пегас Флай" сообщили в Росавиацию, что прекратили летать в Хайкоу еще 26 ноября, передает ТАСС.

"И рейсы в декабре в Хайкоу или из Хайкоу у авиакомпании запланированы не были. Таким образом, маршрут-квитанция, которая была выписана "Жемчужной рекой", содержит недостоверную информацию. По сути, это фальсификация документа о воздушной перевозке", - сказал Извольский.

По его словам, российское генконсульство в КНР насчитало 230 таких пострадавших граждан РФ, оказавшихся без обратного билета. Россавиация сообщила о признаках мошенничества со стороны туроператора правоохранительным органам. А также рассказали о сложившейся ситуации представителям Ростуризма.

Как ранее писал сайт kp.ru, а Китае застряли и не могут вылететь домой порядка 1,5 тысячи туристов из России. Российские авиакомпании имеют техническую возможность вывезти их, но необходимро решить вопрос о финансировании дополнительных рейсов.