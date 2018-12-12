Захар Прилепин: Трагедия в Керчи произошла, потому что никто не занимался молодежью

12 Дек. 05:48 2018-12-12T05:48:27+03:00

Писатель отметил, что сегодня учителя только дают знания и не занимаются воспитанием учеников

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В последние годы молодежью в России никто не занимался, что и вылилось в трагедию, которая произошла в колледже в Керчи. Такое мнение высказал писатель Захар Прилепин в интервью военкору “КП” Дмитрию Стешину.

Он отметил, что воспитательные функции по привычке переложили на учителей, но школьная система сильно изменилась. Сегодня преподаватель дает знания по программе.

“Учитель прочел программу и ушел, и все разошлись”, - пояснил Прилепин.

По его словам, причина также кроется в том, что в российском обществе чаще стали иронизировать над своими культурными и духовными корнями.

“Слово "скрепы” уже принято употреблять в ироническом контексте, для топовых блогеров, которых смотрят миллионы юных подписчиков, - зашквар. Зашквар все - власть, церковь, Донбасс, армия, любой серьезный посыл - зашквар”, - считает писатель.

Прилепин также указал на идйные крайности, в которых существует российский современный социум “от ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в РФ - ред.) до ультралиберализма с полным отрицанием всех святынь”.

Напомним, как писал сайт “КП”, 17 октября в керченском колледже произошла трагедия. Студент четвертого курса Влад Росляков, взяв в руки оружие и самодельные взрывные устройства, устроил массовое убийство в здании учебного заведения. 20 человек погибли, более 50 были ранены.