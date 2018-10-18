2018-10-18T11:59:11+03:00
Взрыв в Керчи

Трагедия в Керчи: можно ли было заранее разглядеть признаки надвигающейся беды

"КП" опросила экспертов, которые поделились своим мнением по поводу массового убийства в керченском колледже [видео]
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Эвакуация пострадавших у здания керченского колледжа.Эвакуация пострадавших у здания керченского колледжа.Фото: REUTERS
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17 октября в керченском колледже произошла трагедия. Студент четвертого курса Влад Росляков, взяв в руки оружие и самодельные взрывные устройства, устроил массовое убийство в здании учебного заведения. По следам этой трагедии, произошедшей в Керчи, "КП" опросила ряд экспертов. Они поделились своим мнением по поводу этого происшествия, в результате которого погибли уже более 20 человек.

Александр МИХАЙЛОВ, генерал-майор ФСБ в запасе:

- Все было видно заранее. Парня интересовала взрывчатка, он размещал на своей страничке в соцсети истории про убийц. О чем думали торговцы оружием, продавая ему 150 патронов? Как он их смог купить? В его коллективе знали о настроениях и увлечениях. Но никто ничего не доложил и ничего не предпринял. На такие явные признаки нужно реагировать.

Иосиф ЛИНДЕР, президент Международной контртеррористической ассоциации:

- У каждой школы взвод спецназа не поставишь. Но кто дежурит на проходной? Какая-нибудь бабушка или пенсионер, который исполняет роль охранника. Его задача проверить пропуск и нажимать тревожную кнопку. Систему нужно коренным образом менять. Во-первых, поставить нормальных и вооруженных специалистов с оружием. Во-вторых, провести подготовку школьников и персонала по гражданской обороне: выявление боевиков, первая медицинская помощь, поиск укрытия. Занятия проводить на спецполигоне 3 - 4 раза в год.

Сергей ГОНЧАРОВ, президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа»:

- Только через работу педагогов или психологов, которые трудятся в колледже. Это их недоработка. Он ходил на занятия, общался с преподавателями. Но за это долгое время они не заметили его странностей. Человек, который совершил это, психически нездоров.

Хронология нападения в Политехническом колледже Керчи. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Хронология нападения в Политехническом колледже Керчи.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Виталий МИЛОНОВ, депутат Госдумы:

- Оградить детей от негативной информации в соцсетях. Сейчас этой возможности у родителей нет. Они могут запретить общаться сыну с негодяями в реальной жизни. Но в онлайне школьников обрабатывают экстремисты, вбивают им в голову страшные идеи. Поэтому регистрация в соцсети должна быть только по паспорту. И только с разрешения родителей. Пока тебе нет 18 лет, нечего тебе делать в интернете без ведома мамы.

Павел ЖАВНЕРОВ, психолог:

- Нельзя все валить на школу и учителей. За ребенком должны следить родители. Где была мама этого парня, который пошел с оружием в техникум? Почему она заранее не отреагировала? Нужно быть внимательным к своему ребенку. Смотрите, чем он увлекается, с кем общается, какую музыку слушает. Ведь большинство современных родителей просто не знают своих детей. Если заметили что-то подозрительное, попробуйте поговорить с ребенком. Или обращайтесь к психологам-специалистам, если не находите общего языка.

Антон, читатель сайта KP.RU:

- Нужно ограничить оборот оружия. Или в разы усложнить его покупку. Тогда подобной глупости будет меньше. А те, кто хочет купить ружье или пистолет, должны сдавать психологические и профессиональные экзамены.

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