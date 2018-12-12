2018-12-12T06:44:04+03:00
В мире

Суд Канады отпустил под залог финансового директора Huawei

Мэн Ваньчжоу должна оставаться в Ванкувере и не покидать дом с 11 вечера до шести утра
Юлия ДИВЕЕВА
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Сторонники финансового директора компании Huawei Мэн Ваньчжоу проводят пикеты поддержки у Верховного суда провинции Британская Колумбия в КанадеСторонники финансового директора компании Huawei Мэн Ваньчжоу проводят пикеты поддержки у Верховного суда провинции Британская Колумбия в КанадеФото: REUTERS
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Финансовый директор китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу отпущена из-под стражи под залог в 10 млн канадских долларов ($ 7,5 млн). Причем большую часть залога задержанная должна внести наличными.

Решение было принято судьей Верховного суда Британской Колумбии Уильямом Эрке во вторник, 11 декабря. Как отмечает телеканал Global News, его вердикт вызвал одобрительные аплодисменты в зале заседаний.

Пока Ваньчжоу останется в Ванкувере, где у нее есть два дома. Суд постановил, что она должна сдать все свои паспорта. Ей запрещено покидать место проживания с 11 вечера до шести утра. На финдиректора наденут электронный браслет, который нельзя снимать.

Ее поручителями по предложению адвоката выступили сосед, бывшие коллеги и риэлтор ее мужа. Расходы на наблюдение и электронный браслет оплатит сама Мэн Ванчжоу.

Как ранее писал сайт kp.ru, слушания по вопросу освобождения под залог суд начал еще в понедельник. Однако отложил заседание, поскольку у суда были вопросы к кандидатуре мужа Ванчжоу Лю Сяоцзуна в качестве поручителя. В итоге адвокат во вторник предложил кандидатуры других людей.

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