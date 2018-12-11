В Канаде суд рассмотрит освобождение финдиректора Huawei под залог

11 Дек. 04:09 2018-12-11T04:50:13+03:00

Одиночный пикет в поддержку Мэн Ваньчжоу у Верховного суда канадской провинции Британская Колумбия в Ванкувере Фото: REUTERS

Изменить размер текста: A A

В Канаде Верховный суд провинции Британская Колумбия продолжит во вторник слушания по вопросу об освобождении под залог финансового директора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу.

Рассмотрение началось 10 декабря, но у суда остались вопросы по статусу мужа Мэн Ваньчжоу, который не является постоянным жителем провинции Британская Колумбия. Дело в том, что Лю Сяоцзун выразил готовности стать поручителем жены в случае ее выхода под залог в 15 млн канадских долларов ($11,3 млн).

Адвокат Дэвид Мартин представил двух свидетелей-экспертов, которые оценили надзор и меры электронного мониторинга как часть пакета залога. Защитник Мэн Ваньчжоу заверил, что его клиентка готова оплатить любые расходы, связанные с ее содержанием под стражей вне тюрьмы.

Судья 11 декабря выслушает дополнительные доводы адвокатов менеджера Huawei, пишет газета The Star Vancouver.

Как соощал сайт kp.ru, в ходе слушаний Мэн Ваньчжоу под присягой заявила о своей невиновности и попросила отпустить ее на свободу под залог. Китаянка заверила, что не собирается никуда уезжать, и будет жить в доме своего мужа в Ванкувере.

Напомним, 1 декабря полиция Канады по запросу США арестовала дочь основателя китайской телекоммуникационной компании Huawei Жэнь Чжэнфэя – Мэн Ваньчжоу, которая является заместителем председателя правления и финдиректором компании. Менеджера обвиняют в нарушении торговых санкций против Ирана.