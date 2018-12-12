Трамп заявил, что не боится возможности объявления ему импичмента

12 Дек. 07:11 2018-12-12T07:25:54+03:00

Трамп заявил, что не переживает о возможности своего импичмента Фото: REUTERS

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Лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что не испытывает никакого беспокойства по поводу возможности инициирования в отношении него процедуры импичмента. Глава государства подчеркнул, что никогда не был вовлечен ни в какие серьезные нарушения, а потому ему нечего бояться.

"Трудно объявить импичмент тому, кто не сделал ничего плохого, и кто создал величайшую экономику в истории нашей страны. Меня это не волнует, нет. Я думаю, что люди будут бунтовать, если это произойдет", - заявил американский президент агентству Reuters.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее в американских СМИ появились сообщения, посвященный опасениям Дональда Трампа. Так, некие источники сообщали, что глава государства якобы открыто выражал свою обеспокоенность возможным импичментов в беседах с помощниками.

При этом в материале CNN отмечалось, что в качестве обвинения может быть использована предполагаемая причастность республиканца к нарушению правил финансирования избирательных кампаний.