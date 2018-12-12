2018-12-12T09:11:27+03:00
В мире

Майкл Флинн попросил суд не сажать его в тюрьму

Экс-помощник президента США рассчитывает на условный срок и 200 часов общественных работ
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Майкл ФлиннМайкл ФлиннФото: REUTERS
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Бывший помощник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн, который обвиняется в даче ложных показаний сотрудникам ФБР, попросил суд столичного округа Колумбия назначить ему меру пресечения в виде условного срока и 200 часов общественных работ. Соответствующее ходатайство политик передал в инстанцию через своих адвокатов в минувший вторник, 11 декабря.

"Генерал Флинн признал свою ответственность за совершенные действия и оказывал широкое содействие нескольким следствиям министерства юстиции", - передает ТАСС со ссылкой на документ.

Напомним, что ранее о смягчении приговора экс-помощнику президента США попросил также спецпрокурор Роберт Мюллер, который расследует так называемое "российское дело" о вмешательстве в американские выборы.

Сайт kp.ru писал, что он попросил избрать для Флинна минимальное наказание, поскольку генерал активно сотрудничал со следствием.

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