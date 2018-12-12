2018-12-12T10:59:27+03:00
Спорт

Овечкин стал первой звездой дня в НХЛ

Во вторник игрок клуба "Вашингтон" забросил три шайбы в ворота команды "Детройта"
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Хоккеист Александр ОвечкинХоккеист Александр ОвечкинФото: EAST NEWS
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Нападающий клуба "Вашингтон Кэпиталз", россиянин Александр Овечкин был признан первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) по итогам матчей вторника, 11 декабря.

Напомним, что накануне спортсмену удалось забросить три шайбы в ворота команды "Детройта", при том, что итоговый счет был 6:2. Таким образом россиянин оформил 21-й хет-трик в своей карьере за рубежом и стал лучшим игроком встречи.

"Я стараюсь показывать хорошие результаты снова и снова. Это доставляет мне удовольствие. Вы можете заметить, что наша команда в целом наслаждается игрой в хоккей", - цитирует Овечкина газета Washington Post.

Между тем. второй звездой дня был признан нападающий ХК "Бостон" Брэд Маршанд, который в матче "Брюинз" против "Аризоны" забросил две шайбы и отдал одну голевую передачу. На третьей сточке рейтинг оказался еще один игрок клуба "Вашингтон" Никлас Бекстрём, оформивший четыре голевые передачи в недавней игре с "Детройтом".

Напомним, что всего на счету Овечкина более 1030 сыгранных матчей. Сайт kp.ru писал о том, что ранее он стал единственным действующим игроком НХЛ, которому удалось забросить минимум 20 шайб в 14 сезонах подряд.

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