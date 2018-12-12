2018-12-12T11:23:05+03:00
В мире

Глава Google рассказал, почему поиск слова «идиот» выдает фото Трампа

Программа отбирает лучшие результаты для каждого конкретного запроса
Сакина НУРИЕВА
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Глава Google рассказал, почему поиск слова «идиот» выдает фото президента США Дональда Трампа.Глава Google рассказал, почему поиск слова «идиот» выдает фото президента США Дональда Трампа.Фото: REUTERS
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Во время слушаний в юридическом комитете Палаты представителей Конгресса США депутат от демократической партии Зои Лофгрен спросила гендиректора компании Google Сундару Пичаи, почему поиск слова «идиот» выдает фото американского президента Дональда Трампа.

Руководитель корпорации объяснил, что выдаваемые поисковиком результаты автоматически распределяются более чем по двум сотням параметров, включая актуальность, свежесть и популярность. Исходя из этого, Google отбирает лучшие результаты для каждого конкретного запроса.

«Мы не вмешиваемся вручную ни в какие конкретные поисковые запросы», - заявил Пичаи. В конечном итоге гендиректор Google так и не смог ответить, почему именно американский президент оказался «наилучшим результатом поиска» для слова «идиот».

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп всерьез опасается возможности объявления ему импичмента.

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