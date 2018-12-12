В Кремле не согласны с тем, как Порошенко трактует инцидент в Керченском проливе

СЕГОДНЯ 12:36 2018-12-12T12:43:21+03:00

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В Кремле выразили несогласие с озвученной ранее трактовкой президента Украины Петра Порошенко инцидента в Керченском проливе, согласно которой задержание кораблей российскими пограничниками является актом агрессии и войной. Соответствующую позицию озвучил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

"Мы не согласны с такой трактовкой, речь идет о провокации с украинской стороны и о грубом нарушении государственной границы России, со всеми вытекающими последствиями для нарушителей", - заявил представитель Кремля.

Он подчеркнул, что киевские власти продолжают примерять на Москву образ врага лишь ради достижения своих внутриэлекторальных целей. Это связано, прежде всего, с приближением президентских выборов на Украине, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее в Кремле уже не раз называли случившееся в Керченском проливе опасной провокацией, поскольку корабли ВМС незалежной не реагировали ни на какие запросы наших пограничников. Однако, несмотря на это, российская сторона продолжала действовать в строгом соответствии с международным законодательством.