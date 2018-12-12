2018-12-12T12:58:22+03:00
Происшествия

Тонна шоколада вылилась на дорогу с шоколадной фабрики в Германии

Убирали сладкий затор два часа
Ася РОМАНЧУК
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Почти тонна шоколада вылилась на дорогу в ГерманииПочти тонна шоколада вылилась на дорогу в ГерманииФото: REUTERS
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Почти тонна шоколада вылилась на дорогу с шоколадной фабрики в городе Верль, Северный Рейн-Вестфалия. Лакомство затопило проезжую часть, так что движение встало на два часа.

Вечером в понедельник, 10 декабря, жители немецкого городка, которые возвращались домой по дороге мимо шоколадной фабрики, попали в сладкую пробку. В буквальном смысле этого слова. Проезжую часть перегородила огромная коричневая лужа. Судя по ароматному запаху можно было понять, что причиной затора на дороге стала шоколадная фабрика.

Из поврежденного резервуара вылилось огромное количество сладости, оперативным службам даже пришлось остановить движение авто. Ликвидировали последствия два часа, шоколад утилизировали.

На фабрике уже отметили, что ущерб небольшой, «это мелочь», подчеркнул руководитель Маркус Лаки, пишет газета «Известия».

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