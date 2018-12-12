Тонна шоколада вылилась на дорогу с шоколадной фабрики в Германии

СЕГОДНЯ 12:58 2018-12-12T12:58:22+03:00

Почти тонна шоколада вылилась на дорогу в Германии Фото: REUTERS

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Почти тонна шоколада вылилась на дорогу с шоколадной фабрики в городе Верль, Северный Рейн-Вестфалия. Лакомство затопило проезжую часть, так что движение встало на два часа.

Вечером в понедельник, 10 декабря, жители немецкого городка, которые возвращались домой по дороге мимо шоколадной фабрики, попали в сладкую пробку. В буквальном смысле этого слова. Проезжую часть перегородила огромная коричневая лужа. Судя по ароматному запаху можно было понять, что причиной затора на дороге стала шоколадная фабрика.

Из поврежденного резервуара вылилось огромное количество сладости, оперативным службам даже пришлось остановить движение авто. Ликвидировали последствия два часа, шоколад утилизировали.

На фабрике уже отметили, что ущерб небольшой, «это мелочь», подчеркнул руководитель Маркус Лаки, пишет газета «Известия».